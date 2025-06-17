Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки

Тем не менее, обращают внимание аналитики, мошенники пока массово не используют подобные модели и обнаружить подделки можно по некоторым признакам. Для видео это неестественные движения лица: слишком плавная или, наоборот, резкая мимика, несинхронность движений губ и речи, отсутствие естественных морганий или их нерегулярность.