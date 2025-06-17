Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники, порой бывают довольно реалистичными, но распознать их по определенным признакам все-таки можно, рассказали РИА Новости аналитики финтех-компании «Баланс-Платформа».
«На данный момент видео, сгенерированные лучшими моделями, являются настолько реалистичными, что отличить их от настоящих практически невозможно», — прокомментировал руководитель отдела аналитических исследований компании Юрий Богданов.
Тем не менее, обращают внимание аналитики, мошенники пока массово не используют подобные модели и обнаружить подделки можно по некоторым признакам. Для видео это неестественные движения лица: слишком плавная или, наоборот, резкая мимика, несинхронность движений губ и речи, отсутствие естественных морганий или их нерегулярность.
Еще это «артефакты вокруг лица»: размытие или искажение на границах лица, волос, ушей, несоответствие освещения лица и фона, плавающие контуры (особенно заметно при повороте головы).
Кроме того такие видео могут выдать «проблемы с глазами»: отсутствие бликов или их неестественное поведение, неправильное отражение в глазах (например, в зрачках не видно окружения). Также важно обращать внимание на несоответствие эмоций: лицо выражает одну эмоцию, а голос — другую.
Для голосовых дипфейков маркерами могут служить металлический или роботизированный оттенок голоса, неестественные паузы или интонации, фоновая зашумленность или резкие изменения тембра, а также отсутствие естественного дыхания и других мелких звуков.