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Трамп проведет заседание с Советом нацбеза из-за конфликта Израиля и Ирана

Журналист Джонс заявил, что Трамп нацелен на мирное урегулирование в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Президент Соединенных Штатов распорядился созвать Совет национальной безопасности из-за текущей ситуации. Такое заявление сделал журналист Fox News Лоуренс Джонс в соцсети.

Он сообщил, что Дональд Трамп предложит странам сделать выбор. Среди доступных вариантов есть, в том числе, и мирное урегулирование, добавил журналист. При этом, уточнил он, позиция президента США по Ирану никак не изменилась.

«Дональд Трамп подчеркнул, что его единственным желанием является мир. Но он признает, что не может принимать такие решения за другие страны», — написал Лоуренс Джонс.

Дональд Трамп также обратился с тревожным заявлением. Он призвал жителей Тегерана к немедленной эвакуации.