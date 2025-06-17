Россиян атакуют новым вирусом для кражи данных банковских карт

По схеме распространения SuperCard повторяет зимние кампании с NFCGate: вредонос маскируют под популярные гос- или финсервисы, предлагая скачать APK-файл «полезного приложения». Разницу составляет лишь канал распространения: если NFCGate продавали в даркнете, то SuperCard активно рекламируют в Telegram, в том числе на китайских каналах, предлагая подписку и техподдержку «клиентам».