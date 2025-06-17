В Киеве начались сильные пожары после атаки ударных беспилотников «Герань»

В украинской столице Киеве начались сильные пожары после налета ударных БПЛА. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил Telegram-канал «Реальный Киев».
Значительное количество «Гераней» движется к центру города. В Киеве звучит сирена, работают средства противовоздушной обороны, передает «Лента.ру».
В Киеве были слышны звуки взрывов. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» 15 июня на город была совершена атака дронами.
В Минобороны России не раз уточняли, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.
Ранее ночью 15 июня в Винницкой и Житомирской областях Украины была объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Помимо этого, воздушная тревога сохранялась в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях, а также в Киеве.