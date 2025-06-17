В ГД предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон

«Мы предлагаем перейти от патентной системы к вахтовому методу, который хорошо зарекомендовал себя в арабских странах. А суть проста: мигранты должны приезжать на конкретное предприятие по договору для выполнения определенных видов работ, а после окончания контракта уезжать домой. Никаких многочисленных родственников, медобслуживания, социальных льгот и получения российского паспорта быть не должно. Приехал, отработал, получил деньги — и домой», — заключил депутат Госдумы.