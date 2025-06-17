Выпускник из Хабаровска набрал 100 баллов по профильной математике

Стобалльником по математике стал Михаил Ющенко из Лицея инновационных технологий. Он единственный в городе, кому покорилась «царица наук». В школе говорят: к успеху Мишу привели упорство и сильная подготовка. Его учитель Евгения Вихрянова отдельно отмечена в благодарности руководства.