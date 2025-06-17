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Выпускник из Хабаровска набрал 100 баллов по профильной математике

Известны результаты пяти экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске подвели первые итоги ЕГЭ — и уже есть выдающиеся результаты. Один выпускник набрал 100 баллов по профильной математике, а трое — по русскому языку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Стобалльником по математике стал Михаил Ющенко из Лицея инновационных технологий. Он единственный в городе, кому покорилась «царица наук». В школе говорят: к успеху Мишу привели упорство и сильная подготовка. Его учитель Евгения Вихрянова отдельно отмечена в благодарности руководства.

По русскому языку наивысший балл получили выпускники из лицея «Ступени», ЛИТа и Математического лицея. Причем в «Ступенях» уже трое отличников.

Также в Хабаровске шесть выпускников получили 100 баллов по химии, а по одному — по литературе и истории. Основной этап сдачи экзаменов завершен. Впереди — подведение итогов.