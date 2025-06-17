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У экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова нашли долги на 175 миллионов

У бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова выявили долговые обязательства по банковскому кредиту в размере 175 миллионов рублей. Адвокат экс-генерала Денис Балуев сообщил о подаче заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд из-за невозможности погасить указанную сумму, передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

После развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира площадью 300 квадратных метров на Поварской улице, которая была оценена и использована в качестве залога для получения кредита. Эти средства были направлены на приобретение дома в подмосковных Раздорах с прилегающим участком.

«Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет 175 миллионов рублей — это полная цена дома», — уточнил адвокат.

Иванов является обвиняемым в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

15 марта стало известно о том, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью свыше 2,5 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны из-за наличия гостайны.