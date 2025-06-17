У СКК имени Блинова в Омске появились граффити с Ткачёвым

У комплекса имени Блинова в Омске появились граффити, посвящённые «Авангарду». Яркие рисунки появились на стенах ограждения вокруг здания. Фото с места появились в телеграм-канале «Омск_путеводитель».
Художники запечатлели на стенах сам комплекс, эмблему хоккейного клуба, хоккеистов и ключевые моменты из истории команды, в том числе кадр, демонстрирующий поддержку Владимира Ткачёва многочисленными болельщиками. Кроме того, свои памятные послания оставили и преданные фанаты хоккея. Как сообщает источник, работа над проектом еще не завершена, в скором времени появятся новые рисунки.
Добавим, что работы по восстановлению СКК имени Блинова начались в конце весны. Планируется, что комплекс станет базой для хоккейного клуба ВХЛ «Омские Крылья» и женской волейбольной команды «Омичка». Реконструкцию обещают завершить к концу этого года.
Ранее мы писали, что в ходе своего рабочего визита губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил спортивно-концертный комплекс.