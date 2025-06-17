У СКК имени Блинова в Омске появились граффити с Ткачёвым

Художники запечатлели на стенах сам комплекс, эмблему хоккейного клуба, хоккеистов и ключевые моменты из истории команды, в том числе кадр, демонстрирующий поддержку Владимира Ткачёва многочисленными болельщиками. Кроме того, свои памятные послания оставили и преданные фанаты хоккея. Как сообщает источник, работа над проектом еще не завершена, в скором времени появятся новые рисунки.