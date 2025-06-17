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Более 70 тысяч человек выбрали Новосибирскую область для переезда

С начала 2025 года в регион прибыли 667 участников программы, около 200 из них уже трудоустроены.

Источник: Аргументы и факты

Более 70 тысяч человек стали жителями Новосибирской области в рамках программы поддержки добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.

С начала 2025 года в регион прибыли 667 участников программы, около 200 из них уже трудоустроены.

По данным официального телеграм-канала правительства области, за этот период было подано 307 новых заявок, причём 83,6% из них — от граждан Казахстана.

Наиболее популярными направлениями для переезда остаются Новосибирск, город Бердск и Новосибирский район.