Более 70 тысяч человек выбрали Новосибирскую область для переезда

Более 70 тысяч человек стали жителями Новосибирской области в рамках программы поддержки добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.
С начала 2025 года в регион прибыли 667 участников программы, около 200 из них уже трудоустроены.
По данным официального телеграм-канала правительства области, за этот период было подано 307 новых заявок, причём 83,6% из них — от граждан Казахстана.
Наиболее популярными направлениями для переезда остаются Новосибирск, город Бердск и Новосибирский район.