В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку

По итогам экзамена в крае появилась первая двухсотбалльница — выпускница Ильичевской школы София Соколова из небольшого поселка в Шушенском районе написала ЕГЭ по химии и русскому языку на 100 баллов. Девушка рассматривает для поступления Красноярский медуниверситет и в будущем мечтает стать врачом-гинекологом.