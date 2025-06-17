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В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всего экзамен написали 14214 человек, восемь ребят получили 100 баллов, 1040 участников выполнили работу на высокие баллы, 27 выпускникам не хватило до максимального результата три балла.

Источник: НИА Красноярск

По итогам экзамена в крае появилась первая двухсотбалльница — выпускница Ильичевской школы София Соколова из небольшого поселка в Шушенском районе написала ЕГЭ по химии и русскому языку на 100 баллов. Девушка рассматривает для поступления Красноярский медуниверситет и в будущем мечтает стать врачом-гинекологом.

Также на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку написала выпускница школы № 3 Кодинска Кежемского района Дарья Кузнецова. Она собирается поступать в СФУ на экономический факультет. В будущем хотела бы стать финансистом.

Выпускники написали экзамены по всем предметам, отмечает пресс-служба регионального минобразования. С 16 июня начался резервный срок ЕГЭ. 3 и 4 июля предусмотрен дополнительный период, когда ребята могут улучшить свой результат по любому предмету.