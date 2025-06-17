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В аэропортах Москвы действовали временные ограничения на полёты

Позже ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево были отменены.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения, связанные с приёмом и отправлением гражданских рейсов, действовали в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Такие меры были приняты в целях безопасности полётов. Через некоторое время ограничения были отменены.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов», — написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Напомним, ночью 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на российскую столицу. Их уничтожили силы российской противовоздушной обороны.