В аэропортах Москвы действовали временные ограничения на полёты

Временные ограничения, связанные с приёмом и отправлением гражданских рейсов, действовали в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Такие меры были приняты в целях безопасности полётов. Через некоторое время ограничения были отменены.
«Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов», — написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
Напомним, ночью 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на российскую столицу. Их уничтожили силы российской противовоздушной обороны.