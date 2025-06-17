В московских аэропортах отменили временные ограничения на полеты

Аэропорты Жуковский, Внуково, Шереметьево и Домодедово возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов, — написал он в Telegram-канале.
До этого ограничения на полеты были введены в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово.
Силы противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в этот день сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 15 июня сообщил Артем Кореняко.
8 июня из-за обрушившейся непогоды терминал A аэропорта Внуково начало подтапливать. Оказались задержаны несколько рейсов, в том числе в Нальчик, Псков и Петербург.