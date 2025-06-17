Врач рассказала, как нужно мыть фрукты

Специалист в области нутрициологии и парафармацевтики Юлия Попова рассказала, как следует мыть фрукты, чтобы минимизировать риск загрязнения.
В интервью изданию NEWS.ru она подчеркнула, что бананы, цитрусовые и дыни рекомендуется обрабатывать с использованием мыла или соды, после чего необходимо тщательно ополоснуть их чистой водой.
Для яблок, груш и винограда Попова предложила другой метод: фрукты следует замачивать на пять минут в растворе воды и уксуса. Такой подход, по её словам, поможет удалить с поверхности плодов вредные бактерии и остатки химикатов, которые могут быть опасны для здоровья.
Кроме того, нутрициолог добавила, что ягоды стоит промывать под проточной водой в дуршлаге и затем аккуратно высушивать бумажным полотенцем. Эти простые рекомендации помогут обеспечить безопасность при потреблении свежих фруктов.