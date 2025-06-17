Врач рассказала, как нужно мыть фрукты

Для яблок, груш и винограда Попова предложила другой метод: фрукты следует замачивать на пять минут в растворе воды и уксуса. Такой подход, по её словам, поможет удалить с поверхности плодов вредные бактерии и остатки химикатов, которые могут быть опасны для здоровья.