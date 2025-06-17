Недосып или серьезные проблемы: как избавиться от синяков под глазами

— Например, охлажденные компрессы сужают кровеносные сосуды и уменьшают отечность. Прикладывайте к глазам смоченную в холодной воде ткань или завернутые в полотенце кусочки льда на 10−15 минут несколько раз в день. Чайные пакетики содержат танины, которые обладают сосудосуживающим и противовоспалительным действием. Прикладывайте к глазам слегка остывшие использованные чайные пакетики (лучше всего зеленый или черный чай) на 10−15 минут. Огуречные компрессы увлажняют и освежают кожу благодаря высокому содержанию витамина С и других полезных веществ. Нарежьте огурец тонкими ломтиками и прикладывайте их к глазам на 15−20 минут. Картофельные компрессы обладают отбеливающим и противовоспалительным эффектом благодаря содержанию крахмала. Натрите сырой картофель на мелкой терке, заверните его в марлю и прикладывайте к глазам на 15−20 минут.