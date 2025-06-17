Медик из Иркутска удостоена звания заслуженного работника высшей школы

Светлана Михайловна работает в ИГМАПО с 2003 года, с 2004-го возглавляет кафедру скорой помощи и медицины катастроф. Под ее руководством подготовлены три кандидатские диссертации, опубликовано более 150 научных работ, включая монографии и патентованные медицинские технологии.