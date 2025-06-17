Медик из Иркутска удостоена звания заслуженного работника высшей школы

16 июня 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. В списке награжденных — заместитель директора Иркутской медицинской академии последипломного образования Светлана Горбачева, получившая почетное звание заслуженного работника высшей школы России.
Светлана Михайловна работает в ИГМАПО с 2003 года, с 2004-го возглавляет кафедру скорой помощи и медицины катастроф. Под ее руководством подготовлены три кандидатские диссертации, опубликовано более 150 научных работ, включая монографии и патентованные медицинские технологии.
В 2007 году Горбачева стала деканом хирургического факультета, а в 2012-м — проректором по учебной работе. Она основала Байкальскую ассоциацию специалистов скорой помощи, является главным внештатным экспертом Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу и членом федеральной профильной комиссии. Ранее медик была отмечена наградами Минздрава России и благодарностями губернатора Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области стартовали резервные дни сдачи единого госэкзамена.