В Пентагоне опровергли сообщения об участии США в атаке на Иран

Сообщения о том, что американские истребители якобы принимают участие в авианалетах Израиля на Иран являются недостоверными, заявили в Пентагоне. Краткий комментарий дал помощник министра обороны США Шон Парнелл.
«Это неправда», — написал Парнелл на своей странице в социальной сети Х.
Накануне в Сенат США был внесен проект резолюции, где однозначно оговаривается запрет для президента США задействовать военных «в боевых действиях против Исламской Республики Иран, не санкционированных Конгрессом».
Тем временем распорядился созвать Совет национальной безопасности из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют наносить удары по Ирану при условии, что иранские военные не предпримут попыток атаковать американские силы или объекты, представляющие американские интересы на Ближнем Востоке.
В то же время американский журналист Карлсон сделал заявление, что президент США Дональд Трамп был осведомлен о планируемых израильских авиаударах по Ирану, что, по мнению журналиста, делает американского лидера причастным к этим действиям.