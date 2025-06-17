Названы самые опасные пищевые привычки, распространенные среди россиян

Ещё одна проблема — пристрастие к мясной гастрономии. «Для многих пожилых россиян колбаса или сосиска — обязательный ингредиент завтрака или ужина. Эти продукты калорийны, богаты насыщенными жирами, солью и относятся к канцерогенам первой категории по классификации ВОЗ. К тому же в них часто содержатся нитриты и нитраты, негативно влияющие на кишечник и почки», — предупреждает врач.