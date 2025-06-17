Названы самые опасные пищевые привычки, распространенные среди россиян

Национальная кухня России славится своим богатством и неповторимым вкусом. В традиционном меню немало полезных и питательных блюд, однако от некоторых гастрономических обычаев все же может быть больше вреда, чем пользы. О том, какие именно привычки стоит пересмотреть, «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог-диетолог сети «СМ-Клиника» Оксана Михалева.
Переедание за щедрым столом.
Первая опасная особенность — традиция накрывать роскошный стол и угощать гостей большим количеством сытных блюд. «В одном приеме пищи у нас принято съедать сразу несколько позиций, причём каждая довольно калорийна. Исторически это объясняется тяжёлым физическим трудом предков и пережитыми периодами голода, когда обилие еды считалось признаком достатка. Сегодня же такие трапезы приводят к банальному перееданию», — отмечает специалист.
Избыточная любовь к выпечке.
Русские пироги, пирожки и пельмени давно стали гастрономическим символом страны. Но тесто — это легкоусвояемые углеводы, крахмал и зачастую много жира. «Полностью исключать любимые блюда не нужно, — подчёркивает Михалева. — Главное — помнить о чувстве меры, иначе лишние килограммы не заставят себя ждать».
Колбасы и сосиски на каждый день.
Ещё одна проблема — пристрастие к мясной гастрономии. «Для многих пожилых россиян колбаса или сосиска — обязательный ингредиент завтрака или ужина. Эти продукты калорийны, богаты насыщенными жирами, солью и относятся к канцерогенам первой категории по классификации ВОЗ. К тому же в них часто содержатся нитриты и нитраты, негативно влияющие на кишечник и почки», — предупреждает врач.
Жирные бульоны.
Суп сам по себе считается полезным, но важно, на каком бульоне он приготовлен. «Если основа — жирное мясо или наваристые кости, блюдо становится источником избытка насыщенных жиров, способствующих развитию атеросклероза. Умеренность здесь также ключевой фактор», — поясняет диетолог.
Чайные посиделки с сладостями.
Чай — напиток полезный, однако проблема в том, что мы привыкли пить его с сахаром, вареньем и калорийной выпечкой. «Сладкие добавки и бутерброды с колбасой, которые часто сопровождают чаепитие, резко увеличивают общую калорийность перекуса», — подчёркивает Михалева.
Совет врача.
Эксперт рекомендует не отказываться полностью от традиционных блюд, а переосмыслить их роль в рационе: уменьшить порции, выбирать менее жирные варианты мяса, сократить количество сахара и чаще включать в меню овощи. Такой подход позволит сохранить вкус русской кухни и одновременно поддерживать здоровье.
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