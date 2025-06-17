Россиян начали атаковать новым вирусом: его уже испытали на европейцах

Граждане РФ всё чаще подвергаются обману с использованием новой мошеннической программы. Киберпреступники разработали приложение SuperCard для кражи средств со счетов россиян. Такую схему используют и на Западе, предупредили в компании F6.
Так, отмечается, что вирусное ПО — аналог немецкой программы NFCGate. Изначально приложение использовалось для анализа NFC-трафика. Однако позже мошенники стали применять его в своих корыстных целях.
Преступники уже опробовали ПО на европейских пользователях банков. Теперь очередь дошла и до россиян. Одна из попыток атаки произошла в мае 2025 года. Мошенники используют SuperCard для перехвата трафика и хищения данных банковских карт граждан, сказано в сообщении F6.
Сейчас злоумышленники маскируют программу. Вирусное ПО доступно россиянам под видом известных государственных и финансовых сервисов.
Аферисты также продолжают предлагать доверчивым жителям якобы облегченные схемы по получению виз и страховок. Часто жертвами становятся любители путешествий. Россияне ищут наиболее выгодные предложения по оформлению документов и натыкаются на фейковые сайты. Мошенники также подделывают страницы различных агентств, которые предлагают, например, горящие путевки. Жертвы вводят данные, оплачивают услугу и остаются без средств.
Самое печальное, что преступники лишают людей чувства безопасности. Попавшиеся на обман жители начинают винить себя за потерю средств. Они начинают сомневаться в том, что способны понимать окружающий мир. Зачастую жертвы сталкиваются с чувством стыда за оплошность. Однако важно помнить, что никто не застрахован от обманных схем.
Мошенники могут заставить жертву передать средства под любым предлогом. Например, на эту удочку попался житель Находки. Мужчина увидел рекламу заработка на бирже. После — перешел на сайт и оставил контактные данные. В результате ему поступил звонок с предложением о заработке. Ему нужно было лишь переводить средства на указанные счета. Так мужчина потерял почти 2 миллиона рублей. Он даже полетел в другой город, чтобы якобы получить какие-то выплаты.