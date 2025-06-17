Россиян начали атаковать новым вирусом: его уже испытали на европейцах

Мошенники могут заставить жертву передать средства под любым предлогом. Например, на эту удочку попался житель Находки. Мужчина увидел рекламу заработка на бирже. После — перешел на сайт и оставил контактные данные. В результате ему поступил звонок с предложением о заработке. Ему нужно было лишь переводить средства на указанные счета. Так мужчина потерял почти 2 миллиона рублей. Он даже полетел в другой город, чтобы якобы получить какие-то выплаты.