Раевский: мошенники с помощью нейросетей создают фейковые фото для шантажа

«Генерировать фотографии мошенники действительно могут. Все зависит от того, сколько удалось собрать материала. Но вопрос в том, для чего все это используется, и какая здесь мотивация и монетизация. Потому что просто так этим заниматься нет смысла. Мошенники люди сугубо прагматичные, и если им генерирование чужих фотографий не приносит прибыли, они этим не будут заниматься. Самый вероятный вариант здесь — создание компрометирующих материалов для шантажа», — сказал Раевский.