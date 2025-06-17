Раевский: мошенники с помощью нейросетей создают фейковые фото для шантажа

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал aif.ru, насколько опасно мошенничество с генерацией чужих фотографий с помощью нейросети и есть ли возможность у пользователей защититься от подобных посягательств.
«Генерировать фотографии мошенники действительно могут. Все зависит от того, сколько удалось собрать материала. Но вопрос в том, для чего все это используется, и какая здесь мотивация и монетизация. Потому что просто так этим заниматься нет смысла. Мошенники люди сугубо прагматичные, и если им генерирование чужих фотографий не приносит прибыли, они этим не будут заниматься. Самый вероятный вариант здесь — создание компрометирующих материалов для шантажа», — сказал Раевский.
Эксперт добавил, что пользователям, конечно же, следует проявлять бдительность, однако вряд ли можно назвать способы, которые смогут обеспечить в данном случае полную защиту данных.
«Защититься от мошенников, ограничив вход на свою страницу, вряд ли удастся. Думаю, что уже ничего не сделаешь, потому что в любом случае есть много способов раздобыть все копии снимков при желании, если есть такая цель. И даже удаление информации не гарантирует безопасность», — сказал Раевский.
При этом эксперт отметил, что технологии по генерации фотографий настолько сейчас «вышли в люди», что даже любую фотографию оригинальную без каких-либо последствий можно назвать фейком, сгенерированной нейросетью.
«Поэтому вряд ли такой вид мошенничества разовьётся и станет распространённым. Наоборот, девальвируются фотографии и видео как вещественное доказательство, либо как-то научиться уверенно определять, что это фейк или не фейк, подлинный материал или подделка», — отметил Раевский.
Если говорить про защитные технологии, здесь можно провести параллель с «соревнованием брони и снаряда», добавил эксперт.
«Так вот, броня всегда отстает. И в этот период времени — между появлением нового снаряда и новой брони — кому-то может не повезти, кто-то может стать жертвой мошенников», — подытожил Раевский.
Ранее сообщалось, что мошенники на основе фотографий с помощью нейросети создают поддельные откровенные изображения пользователей, а потом требуют деньги, угрожая опубликовать снимки.