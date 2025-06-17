Диетолог назвала правила завтрака для эффективного похудения при лишнем весе

Правильный завтрак может хорошо помочь в борьбе с лишним весом. Именно первый прием пищи задает тон всему дню и помогает не переедать, держать уровень энергии и даже ускорять обмен веществ. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.
— Утренняя чашка кофе — полезная привычка. Этот бодрящий напиток положительно воздействует на кровеносные сосуды и ускоряет нашу активность. Кофеин стимулирует работу желудка, что благоприятно сказывается на пищеварении, — уточнила медик.
Завтракать желательно не позже чем через полчаса после пробуждения, поэтому лучше заранее продумать, что вы будете есть. После сна организму необходима вода. Стакан воды натощак помогает «запустить» пищеварение, стимулируя работу желудка.
Кроме того, по слова диетолога, лучше выбирать продукты с высоким содержанием белка: яйцо, творог или йогурт. Чехонина посоветовала подсластить кашу не сахаром, а ягодами или сухофруктами.