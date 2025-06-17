Диетолог назвала правила завтрака для эффективного похудения при лишнем весе

Правильный завтрак может хорошо помочь в борьбе с лишним весом. Именно первый прием пищи задает тон всему дню и помогает не переедать, держать уровень энергии и даже ускорять обмен веществ. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.