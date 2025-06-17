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Дандыкин: ВСУ могут в любой момент ликвидировать оставшихся боевиков РДК

Военный эксперт подчеркнул, что боевиков РДК украинское командование использует как расходный материал.

Источник: Аргументы и факты

Оставшихся в живых боевиков «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) могут в любой момент ликвидировать по приказу командования ВСУ, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин поделился мнением.

«Предателей никто не любит, в том числе и бандеровцы, неонацисты. Есть понимание того, что это предатели. Никакого уважения к ним. Их просто используют в своих целях и участь их весьма и весьма печальна. Для ВСУ они — расходный материал. Если они себя неправильно поведут, с точки зрения неонацистов, то их ликвидируют», — объяснил он в беседе с корреспондентом aif.ru.

По его словам, ранее боевиков РДК* противник использовал для пропаганды. В условиях дефицита личного состава их отправили на передовую. Как стало известно, под Купянском было ликвидировано не менее шести боевиков РДК*.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.