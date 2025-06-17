Дандыкин: ВСУ могут в любой момент ликвидировать оставшихся боевиков РДК

«Предателей никто не любит, в том числе и бандеровцы, неонацисты. Есть понимание того, что это предатели. Никакого уважения к ним. Их просто используют в своих целях и участь их весьма и весьма печальна. Для ВСУ они — расходный материал. Если они себя неправильно поведут, с точки зрения неонацистов, то их ликвидируют», — объяснил он в беседе с корреспондентом aif.ru.