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Житель Иркутска пытался сбежать от судебных приставов по водосточной трубе

Мужчину задержали.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске задержали 43-летнего мужчину, который пытался сбежать от судебных приставов по водосточной трубе. Местный житель был привлечен к административной ответственности из-за долгов, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, иркутянину было назначено 150 часов обязательных работ, однако мужчина уклонялся от исполнения наказания. Из-за этого судебный пристав вызвал его на прием, но местный житель не явился. Когда сотрудники ФССП пришли к нему домой, должник попытался сбежать по водосточной трубе с третьего этажа МКД. Мужчину задержали, когда он спустился вниз.

Суд арестовал жителя Иркутска на 10 суток, поместив его в изолятор временного содержания. Отбыв наказание, он приступил к обязательным работам в одной из больниц областного центра.

Напомним, в конце марта в Ангарске вынесли приговор 41-летней женщине за насилие в отношении судебного пристава. Установлено, что фигурантка дела несколько раз ударила сотрудницу ГУ ФССП России по региону. Суд признал местную жительницу виновной в преступлении.