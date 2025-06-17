Житель Иркутска пытался сбежать от судебных приставов по водосточной трубе

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, иркутянину было назначено 150 часов обязательных работ, однако мужчина уклонялся от исполнения наказания. Из-за этого судебный пристав вызвал его на прием, но местный житель не явился. Когда сотрудники ФССП пришли к нему домой, должник попытался сбежать по водосточной трубе с третьего этажа МКД. Мужчину задержали, когда он спустился вниз.