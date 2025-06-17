Житель Иркутска пытался сбежать от судебных приставов по водосточной трубе

В Иркутске задержали 43-летнего мужчину, который пытался сбежать от судебных приставов по водосточной трубе. Местный житель был привлечен к административной ответственности из-за долгов, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону, иркутянину было назначено 150 часов обязательных работ, однако мужчина уклонялся от исполнения наказания. Из-за этого судебный пристав вызвал его на прием, но местный житель не явился. Когда сотрудники ФССП пришли к нему домой, должник попытался сбежать по водосточной трубе с третьего этажа МКД. Мужчину задержали, когда он спустился вниз.
Суд арестовал жителя Иркутска на 10 суток, поместив его в изолятор временного содержания. Отбыв наказание, он приступил к обязательным работам в одной из больниц областного центра.
Напомним, в конце марта в Ангарске вынесли приговор 41-летней женщине за насилие в отношении судебного пристава. Установлено, что фигурантка дела несколько раз ударила сотрудницу ГУ ФССП России по региону. Суд признал местную жительницу виновной в преступлении.