«Лучший двор» выберут в Хабаровске

На первом этапе в период с 1 июля по 14 августа пройдут районные конкурсы. А с 1 по 9 августа жители Хабаровска смогут проголосовать за понравившихся конкурсантов в разделе «Опросы» на сайте администрации (это даст участникам дополнительные баллы). На втором — с 15 августа по 5 сентября — заявки лидеров рассмотрят уже в самой мэрии, будут организованы выезды для осмотра объектов.