«Лучший двор» выберут в Хабаровске

Традиционный смотр-конкурс «Лучший двор» стартует в Хабаровске 1 июля. Главная цель состязания состоит в том, чтобы хабаровчане активнее участвовали в преображении своих дворов и домов. Конкурс проводится в краевой столице уже в 24-й раз, сообщает ИА AmurMedia.
К участию в конкурсе приглашают собственников и нанимателей помещений, проживающих в многоквартирных домах, советы многоквартирных домов, председателей и членов правлений ТСЖ и ЖСК.
Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города, лучших выберут в пяти номинациях: «Лучший многоквартирный дом (дом образцового содержания)», «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир)», «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир)», «Лучшая цветочная клумба (цветник) во дворе многоквартирного дома», «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)».
На первом этапе в период с 1 июля по 14 августа пройдут районные конкурсы. А с 1 по 9 августа жители Хабаровска смогут проголосовать за понравившихся конкурсантов в разделе «Опросы» на сайте администрации (это даст участникам дополнительные баллы). На втором — с 15 августа по 5 сентября — заявки лидеров рассмотрят уже в самой мэрии, будут организованы выезды для осмотра объектов.
Среди оценочных критериев — озеленение двора с устройством клумб и газонов, наличие элементов ландшафтного дизайна, устройство детских и спортивных площадок, наличие и состояние мест для парковки автомобилей и другие.
Между победителями распределят призовой фонд в размере 480 тысяч рублей. Победители также получат почётные грамоты и отличительные знаки от администрации Хабаровска.