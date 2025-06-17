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Диетолог Круглова: фруктовые соки могут способствовать набору лишнего веса

Фруктовые соки содержат много углеводов и калорий, но не дают длительного чувства насыщения.

Источник: Аргументы и факты

Регулярное употребление нескольких стаканов сока в день может привести к ожирению, предупредила в комментарии aif.ru врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам эксперта, фруктовые соки содержат много углеводов и калорий, но не дают длительного чувства насыщения. В результате человек получает лишнюю энергию, не снижая при этом общий аппетит.

«Стакан сока — это около 100 килокалорий. Если пить по два-три стакана в день, это существенно повышает калорийность рациона, а в долгосрочной перспективе может привести к набору веса», — объяснила Круглова.

Эксперт уточнила, что сок не содержит пищевых волокон, замедляющих усвоение сахаров, и потому может быть опасен при диабете.

«Регулярное употребление нескольких стаканов фруктового сока в день может приводить к накоплению избыточного веса. Особенно важно понимать, что жидкие калории, в том числе из сока, хоть и содержат энергию, не дают длительного насыщения. Человек получает калории, но не чувствует сытости. Поэтому мы рекомендуем ограничиваться одним стаканом фруктового сока в сутки», — добавила она.

Также Круглова развеяла миф о вреде цитрусовых соков натощак. По ее словам, для здорового человека они безопасны, однако при болезнях ЖКТ в стадии обострения от них лучше отказаться или разбавить водой.