Под Омском выставили на продажу здание военкомата

В минувший понедельник, 16 июня 2025 года, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Знаменского района Омской области объявил о срочной продаже недвижимости по улице Школьной в рабочем поселке Тевриз. Согласно описанию, речь идет об одноэтажной деревянной постройке по адресу Школьная, 2, где прежде базировался военный комиссариат Тевризского района.