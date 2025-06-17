Под Омском выставили на продажу здание военкомата

В минувший понедельник, 16 июня 2025 года, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Знаменского района Омской области объявил о срочной продаже недвижимости по улице Школьной в рабочем поселке Тевриз. Согласно описанию, речь идет об одноэтажной деревянной постройке по адресу Школьная, 2, где прежде базировался военный комиссариат Тевризского района.
Озвучено, что рыночная стоимость объекта недвижимости, который в настоящий момент не используется, площадью около 218 кв. м достигает 260,45 тысячи рублей. Иные условия продажи объекта пока не приводятся.
Судя по данным ЕГРЮЛ, военный комиссариат Тевризского района Омской области как самостоятельное юридическое лицо прекратил существование в 2007 году, юридически объединившись с военным комиссариатом Усть-Ишимского района. Впоследствии произошло еще одно «укрупнение»: теперь действует военный комиссариат Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, «прописанный» в райцентре Знаменское.