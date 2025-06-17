Мэр Новосибирска восхитился газоном на улице Эйхе. Об изменениях он рассказал в своем телеграм-канале.
Старый, загрязненный грунт заменили на плодородную почву, посеяли газон, высадили березы, рябины и липы. Рядом с новыми лавочками оформили посадки кизильника, гортензий и спирей, — написал в своем телеграм-канале Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.
В 2024 году Советский, Первомайский и Дзержинский районы вошли в программу по восстановлению газонов. В этом году ее расширили на весь город. На это выделено 135 миллионов рублей.