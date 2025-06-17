Житель Красноярска выиграл в споре с авиакомпанией

Житель Красноярска добился компенсации после отказа авиакомпании в посадке на рейс Москва — Минск. История началась прошлым летом, когда мужчина приобрел авиабилет за три дня до своего 45-летия. После успешной онлайн-регистрации в аэропорту ему отказали в посадке, аннулировав бронирование.