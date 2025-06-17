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Житель Красноярска выиграл в споре с авиакомпанией

Конфликт возник из-за срока действия паспорта.

Источник: Freepik

Житель Красноярска добился компенсации после отказа авиакомпании в посадке на рейс Москва — Минск. История началась прошлым летом, когда мужчина приобрел авиабилет за три дня до своего 45-летия. После успешной онлайн-регистрации в аэропорту ему отказали в посадке, аннулировав бронирование.

Представители авиакомпании мотивировали отказ истечением срока действия паспорта пассажира. В результате красноярцу пришлось добираться до Минска и обратно поездом, причем при пересечении границы проблем не возникло.

После отказа авиакомпании вернуть деньги за несостоявшийся перелет, пассажир обратился в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства изучили ситуацию и выяснили, что согласно пункту 24 Положения о паспорте РФ, документ остается действительным до оформления нового паспорта, но не более 90 дней после достижения 45 лет.

Суд встал на сторону пассажира, удовлетворив иск Роспотребнадзора. В пользу потребителя взыскано 9 922,50 рублей, из которых 5 615 рублей составили стоимость билета, 1 000 рублей — компенсация морального вреда, а 3 307,50 рублей — штраф. Решение суда уже вступило в законную силу.