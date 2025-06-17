Прохора Шаляпина довело до больницы расстройство пищевого поведения

В программе «Ты не поверишь!» певец Прохор Шаляпин раскрыл подробности своей недавней госпитализации, причиной которой стала шоколадная паста.
Началось всё с ресторанного ужина, где артист отведал омара и опустошил целую бутылку вина. Домашней трапезой стали пирожки с кислой капустой. А завершилось всё во время просмотра сериала у телеэкрана хрустящими закусками (снеками) и килограммом спелой черешни.
После употребления десерта у артиста резко заболела поджелудочная железа. Он съел за один присест полкилограмма сладкого лакомства — шоколадной пасты. Медики диагностировали у исполнителя серьезное нарушение пищеварения. Шаляпин отметил, что попадает в медицинское учреждение по причине злоупотребления едой уже не впервые.
«Я единственный раз в жизни вызывал скорую помощь, когда переел. У меня был приступ жуткий. Они приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — рассказал артист.
Как сообщил Шаляпин, обследование выявило у него загиб желчного пузыря и высокий холестерин. Певцу назначили щадящие лекарственные средства и специальный режим питания.
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