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Прохора Шаляпина довело до больницы расстройство пищевого поведения

В программе «Ты не поверишь!» певец Прохор Шаляпин раскрыл подробности своей недавней госпитализации, причиной которой стала шоколадная паста.

В программе «Ты не поверишь!» певец Прохор Шаляпин раскрыл подробности своей недавней госпитализации, причиной которой стала шоколадная паста.

Началось всё с ресторанного ужина, где артист отведал омара и опустошил целую бутылку вина. Домашней трапезой стали пирожки с кислой капустой. А завершилось всё во время просмотра сериала у телеэкрана хрустящими закусками (снеками) и килограммом спелой черешни.

После употребления десерта у артиста резко заболела поджелудочная железа. Он съел за один присест полкилограмма сладкого лакомства — шоколадной пасты. Медики диагностировали у исполнителя серьезное нарушение пищеварения. Шаляпин отметил, что попадает в медицинское учреждение по причине злоупотребления едой уже не впервые.

«Я единственный раз в жизни вызывал скорую помощь, когда переел. У меня был приступ жуткий. Они приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — рассказал артист.

Как сообщил Шаляпин, обследование выявило у него загиб желчного пузыря и высокий холестерин. Певцу назначили щадящие лекарственные средства и специальный режим питания.

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