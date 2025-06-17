13 приморцев сдали ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл

Как отмечает пресс-служба министерства образования Приморского края, участниками экзамена по русскому языку стали 8 763 человека.
«В этом году у нас значительно снизился процент ребят, не сумевших набрать минимальное количество баллов по русскому — их теперь всего 0,6%. Стобалльников у нас 13. Это дети из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Хороля», — уточнила заместитель председателя правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по химии, литературе, истории и математике. Среди сдававших экзамены в Приморье максимальный балл получили 19 человек: восемь отличников по литературе, семь — по химии, один — по истории и еще три — по профильной математике. Следующими станут известны результаты экзаменов по обществознанию и физике. Узнать свои баллы можно будет после 18 июня.