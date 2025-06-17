Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 приморцев сдали ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл

Почти 9 тысяч приморцев написали государственный экзамен по русскому языку. По результатам ЕГЭ в Приморье появилось еще 13 стобалльников. Всего в крае уже 32 отличника по разным предметам. Впереди — результаты по обществознанию и физике.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает пресс-служба министерства образования Приморского края, участниками экзамена по русскому языку стали 8 763 человека.

«В этом году у нас значительно снизился процент ребят, не сумевших набрать минимальное количество баллов по русскому — их теперь всего 0,6%. Стобалльников у нас 13. Это дети из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Хороля», — уточнила заместитель председателя правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

Ранее стали известны результаты ЕГЭ по химии, литературе, истории и математике. Среди сдававших экзамены в Приморье максимальный балл получили 19 человек: восемь отличников по литературе, семь — по химии, один — по истории и еще три — по профильной математике. Следующими станут известны результаты экзаменов по обществознанию и физике. Узнать свои баллы можно будет после 18 июня.