13 приморцев сдали ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл

Ранее стали известны результаты ЕГЭ по химии, литературе, истории и математике. Среди сдававших экзамены в Приморье максимальный балл получили 19 человек: восемь отличников по литературе, семь — по химии, один — по истории и еще три — по профильной математике. Следующими станут известны результаты экзаменов по обществознанию и физике. Узнать свои баллы можно будет после 18 июня.