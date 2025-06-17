Врач Кондрахин рассказал, из-за чего на теле могут начать появляться синяки

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал aif.ru, из-за чего на теле человека могут начать появляться синяки без какого-либо физического воздействия.
В частности, по его словам, синяки могут быть симптомом такого заболевания, как коагулопатия.
«Коагулопатия — нарушение системы свертываемости крови… То есть подозреваем, что у человека начался какой-то процесс, из-за которого возникают спонтанные кровоизлияния», — сказал Кондрахин.
Также синяки могут быть проявлением каких-либо воспалительных заболеваний, например, ревматоидного характера, отметил врач.
«Количество заболеваний, которые проявляются спонтанными кровоизлияниями, достаточно много. Часто это васкулит — воспалительное заболевание кровеносных сосудов, сопровождающееся их повреждением», — сказал Кондрахин.
Кроме того, причиной появления синяков могут быть вирусные заболевания, например геморрагические лихорадки, которые, как правило, начинаются с температуры и в дальнейшем проявляются другими симптомами.
«Синяки могут быть следствием укуса насекомых. Есть такая мошка, укус которой дает аллергическую реакцию и кровоизлияние», — сказал Кондрахин.
Также, по его словам, появление синяков может быть следствием приема лекарственных препаратов, например для разжижения крови, или каких-либо генетических нарушений.
«Как только начали происходить спонтанные кровоизлияния, ничем не подтвержденные, то лучше обратиться к терапевту. Не хочу делать сильно такие акценты, но частое появление синяков может быть одним из симптомов онкологии», — подытожил Кондрахин.
Ранее Кондрахин назвал причины, по которым у президента США Дональда Трампа мог появиться синяк на правой кисти руки.