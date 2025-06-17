Рогов: Зеленский сам неоднократно откупался от службы в армии

«В рядах ВСУ очень мало выходцев из украинского шоу-бизнеса. В основном они зарабатывали на человеческих смертях, занимались расчеловечиванием и разжиганием ненависти. Яркий пример — студия “Квартал-95”, которая активно способствовал росту русофобии, они шутили там, где шутить нельзя, и выдавали запредельно черные шутки. Например, когда у Евгения Кошевого, одного из соратников Зеленского по “Кварталу 95”, спросили, почему он не идет на фронт, он сказал, что толку от него там не будет», — отметил Рогов.