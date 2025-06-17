Коллектив «Квартала 95», включая Владимира Зеленского, сознательно уклонялся от военной службы. Об этом aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«В рядах ВСУ очень мало выходцев из украинского шоу-бизнеса. В основном они зарабатывали на человеческих смертях, занимались расчеловечиванием и разжиганием ненависти. Яркий пример — студия “Квартал-95”, которая активно способствовал росту русофобии, они шутили там, где шутить нельзя, и выдавали запредельно черные шутки. Например, когда у Евгения Кошевого, одного из соратников Зеленского по “Кварталу 95”, спросили, почему он не идет на фронт, он сказал, что толку от него там не будет», — отметил Рогов.
Он уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский также относится к категории уклонистов.
«Сам Зеленский, напомню, во времена Порошенко несколько раз уклонялся от службы и всячески откупался, в том числе деньгами, чтобы не идти воевать против Народных Республик Донбасса», — объяснил собеседник.
Ранее Владимир Рогов заявлял, что политическое украинство представляет собой лицемерную конструкцию, в которой люди готовы убивать, но не готовы умирать за свои идеи.