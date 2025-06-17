В Госдуме хотят выдворять родственников мигрантов-преступников

Депутаты СРЗП предложат выдворять родственников мигрантов.
Законопроект, предусматривающий выдворение из России мигрантов, совершивших преступления, и членов их семей, внесут в нижнюю палату парламента. Автором пректа стал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе запрета на въезд», — сказано в пояснительной записке к проекту, передает РИА Новости. Уточняется, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
Сергей Миронов подчеркнул, что инициатива направлена на ужесточение миграционного законодательства и борьбу с преступностью среди приезжих. По его словам, если законопроект будет принят, это позволит эффективно решать проблемы миграционной политики, которые копились годами, и снизить уровень преступности в стране.