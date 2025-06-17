В Госдуме хотят выдворять родственников мигрантов-преступников

«Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе запрета на въезд», — сказано в пояснительной записке к проекту, передает РИА Новости. Уточняется, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.