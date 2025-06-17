Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят выдворять родственников мигрантов-преступников

Законопроект, предусматривающий выдворение из России мигрантов, совершивших преступления, и членов их семей, внесут в нижнюю палату парламента. Автором пректа стал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутаты СРЗП предложат выдворять родственников мигрантов.

Законопроект, предусматривающий выдворение из России мигрантов, совершивших преступления, и членов их семей, внесут в нижнюю палату парламента. Автором пректа стал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе запрета на въезд», — сказано в пояснительной записке к проекту, передает РИА Новости. Уточняется, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.

Сергей Миронов подчеркнул, что инициатива направлена на ужесточение миграционного законодательства и борьбу с преступностью среди приезжих. По его словам, если законопроект будет принят, это позволит эффективно решать проблемы миграционной политики, которые копились годами, и снизить уровень преступности в стране.