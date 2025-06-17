Политолог Шаповалов сравнил «Железный купол» Израиля с деревянным щитом

«Во-первых, “Железный купол”, конечно, уже устарел. Во-вторых, никакой стопроцентной системы не может быть по определению. В-третьих, разумеется, система оправдала себя против более примитивных средств поражения, но против сверхзвукового оружия и баллистических ракет — нет. В этом смысле довольно нелепо считать, что деревянный щит может помочь против пушечного снаряда. “Железный купол” примерно то же самое. То есть, конечно, он помогает против достаточно примитивных в технологическом уровне средств поражения, но бесполезен с точки зрения современных видов вооружений», — сказал политолог.