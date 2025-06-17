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Политолог Шаповалов сравнил «Железный купол» Израиля с деревянным щитом

По словам эксперта, израильская система ПВО уже устарела.

Источник: Аргументы и факты

Система ПВО Израиля «Железный купол» уже устарела, ее можно сравнить с деревянным щитом. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее сообщалось, что КСИР, который является частью вооруженных сил исламской республики, намерен продолжить операции против Израиля до полного уничтожения еврейского государства.

«Во-первых, “Железный купол”, конечно, уже устарел. Во-вторых, никакой стопроцентной системы не может быть по определению. В-третьих, разумеется, система оправдала себя против более примитивных средств поражения, но против сверхзвукового оружия и баллистических ракет — нет. В этом смысле довольно нелепо считать, что деревянный щит может помочь против пушечного снаряда. “Железный купол” примерно то же самое. То есть, конечно, он помогает против достаточно примитивных в технологическом уровне средств поражения, но бесполезен с точки зрения современных видов вооружений», — сказал политолог.

До этого Шаповалов рассказывал aif.ru, что у Ирана и Израиля нет достаточно ресурсов, чтобы полностью уничтожить друг друга.

Иранский лидер Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, что если США не остановят Израиль, Тегеран ответит более жестким ответом.