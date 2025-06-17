В Челябинской области подорожали услуги и продукты

Если посмотреть на изменения в ценах с декабря 2024 года, то здесь в росте оказываются уже все позиции. Так услуги выросли в цене за пять месяцев на 5,32%, продукты — на 5,18%, непродовольственные товары — на 0,80%. Продолжил дорожать в мае и автомобильное топливо. За месяц его средние цены поднялись на 0,49%, а с начала года — на 2,60%.