В Челябинской области подорожали услуги и продукты

Согласно этим подсчетам, в Челябинской области в последний весенний месяц выросли в цене услуги и продукты, зато цены на непродовольственные товары пошли вниз. Цены на услуги в регионе за месяц поднялись на 0,86%, продовольственные товары подорожали на 0,40%, а вот индекс потребительских цен на непродовольственные товары снизился на 0,30%.
Если посмотреть на изменения в ценах с декабря 2024 года, то здесь в росте оказываются уже все позиции. Так услуги выросли в цене за пять месяцев на 5,32%, продукты — на 5,18%, непродовольственные товары — на 0,80%. Продолжил дорожать в мае и автомобильное топливо. За месяц его средние цены поднялись на 0,49%, а с начала года — на 2,60%.