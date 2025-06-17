Киев торопится угодить Трампу: Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США

Как писал сайт KP.RU, депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина и США в ходе соглашения по полезным ресурсам подписали не один, а целых три документа. При этом власти опубликовали текст лишь главного документа. Она же раскрыла две дополнительные «тайные» сделки, подчеркнув, что в них содержатся все технические детали украинских обязательств без срока.