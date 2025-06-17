Киев торопится угодить Трампу: Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США

Украина начала выполнение договоренностей с США, касающихся добычи минералов. Как сообщили изданию The New York Times два осведомленных чиновника, власти страны уже предприняли первые шаги в этом направлении.
В частности, в понедельник украинское правительство одобрило меры, которые позволят частным инвесторам приступить к освоению крупного государственного месторождения лития. Речь идет о подготовке рекомендаций для проведения открытых тендеров на разработку месторождения Добра, расположенного в Кировоградской области.
Среди потенциальных участников аукциона называют консорциум, включающий американскую инвестиционную компанию TechMet (частично финансируемую правительством США) и миллиардера Рональда Лаудера, известного своими связями с президентом Дональдом Трампом.
Как отмечает издание, Киев стремится продемонстрировать администрации Трампа, что соглашение о совместной разработке полезных ископаемых способно принести быстрые и значимые результаты. Отмечается, что всего через месяц после подписания договора, США получат доступ к части украинских минеральных ресурсов.
Месторождение Добра считается одним из крупнейших в стране по запасам лития.
Как писал сайт KP.RU, депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина и США в ходе соглашения по полезным ресурсам подписали не один, а целых три документа. При этом власти опубликовали текст лишь главного документа. Она же раскрыла две дополнительные «тайные» сделки, подчеркнув, что в них содержатся все технические детали украинских обязательств без срока.
К слову, в Вашингтоне вполне положительно отреагировали на подписание сделки. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, Инвестиционный фонд реконструкции является важным шагом в партнерстве двух стран, а также хорошей мерой для мирного урегулирования кризиса на Украине.
Испанская газета El Mundo, ссылаясь на бывшего члена команды Госдепартамента по восстановлению Украины Тайсона Баркера отмечала, что никто не знает, обладает ли Украина тем количеством редкоземельных металлов, на которые рассчитывают в Вашингтоне. Данные, которыми сегодня руководствуется администрация президента Трампа, уже давно устарели.