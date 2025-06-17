Актеры из Красноярского края поделились впечатлениями о съемках в сериале «Второй брак»

Актеры Артем Гайдуков, Андрей Коник и Игорь Скурихин рассказали о своем сотрудничестве с Антоном Богдановым и Юлией Топольницкой в новом сериале ТНТ «Второй брак», премьера которого состоялась вчера.
В эфире телеканала стартовал показ комедийного скетчкома, который исследует отношения, позволяющие людям оставаться самими собой. Сюжет картины сосредоточен на честных и открытых взаимодействиях, где главные герои могут смеяться, обсуждать бывших и проводить бессонные ночи за просмотром сериалов. Это история о тех, кто стремится к искренней жизни, свободной от масок.
В центре сюжета — персонажи Арина и Боря, которых сыграли Антон Богданов и Юлия Топольницкая. Их поддерживают коллеги, исполнившие яркие роли в жизни экранной пары. Среди них — актеры из Красноярского края: Артем Гайдуков из Норильска, ачинец Андрей Коник и Игорь Скурихин из краевого центра.
В преддверии премьеры Игорь Скурихин поделился своим опытом работы с Юлией Топольницкой и своим давним другом, актером театра и кино Володи Терещенко, который также принял участие в съемках.
Скурихин отметил, что работа с Топольницкой была продуктивной, а встреча с Терещенко стала приятным дополнением к процессу.
Артем Гайдуков также рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с Топольницкой и Богдановым, подчеркнув их поддержку и положительную энергетику на площадке. Он отметил, что коллеги активно участвовали в процессе, подсказывая смешные моменты и поддерживая друг друга.
Андрей Коник в свою очередь выразил восхищение своей командой, отметив, что Антон Богданов не только талантливый артист, но и удивительно работоспособный человек, который привнес много юмора прямо в кадр. Коник добавил, что работа с коллегами была настоящим удовольствием.
Напомним, что Артем Гайдуков исполнил роль брата Бори, Андрей Коник стал другом семьи, а Игорь Скурихин сыграл вымышленного консультанта Арины.
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