Актеры из Красноярского края поделились впечатлениями о съемках в сериале «Второй брак»

В эфире телеканала стартовал показ комедийного скетчкома, который исследует отношения, позволяющие людям оставаться самими собой. Сюжет картины сосредоточен на честных и открытых взаимодействиях, где главные герои могут смеяться, обсуждать бывших и проводить бессонные ночи за просмотром сериалов. Это история о тех, кто стремится к искренней жизни, свободной от масок.