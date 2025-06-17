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Глава Тверской области Руденя сообщил об уничтожении в регионе девяти БПЛА

В районе Твери силы ПВО уничтожили шесть вражеских дронов и ещё три — над Конаковским округом.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Тверской областью, сообщил глава региона Игорь Руденя.

По его данным, в районе Твери силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть вражеских дронов. Ещё три беспилотника были обезврежены над территорией Конаковского округа.

«Люди не пострадали. Силы и средства на месте», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Министерство обороны России проинформировало, что 16 июня с 20:00 до 23:30 мск силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 51 украинский БПЛА.