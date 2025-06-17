В Госдуме хотят выдворять семьи нарушивших закон мигрантов

Депортация родственников мигрантов, нарушающих законы РФ, может стать еще одной мерой воздействия на приезжих, не желающих интегрироваться в российское общество. Соответствующий законопроект подготовлен группой депутатов Госдумы, информирует РИА Новости со ссылкой на автора проекта Сергея Миронова.
По мнению автора инициативы, подобное ужесточение миграционного законодательства позволит снизить уровень преступности и решить ряд проблем миграционной политики.
Также предлагается обязать мигрантов при пересечении российской границы выплачивать специальный сбор, который в случае необходимости пойдет на оплату депортации.
Тем временем система Мигрант ID скоро станет реальностью в России. Что это такое и как будет применяться, читайте здесь на KP.RU.
Ранее глава НАК Кабанов высказал мнение, что России нужны мигранты, разделяющие ее ценности.
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