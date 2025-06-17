В Красноярске из-за молнии загорелись две дачи

Пожарная служба отчиталась о ликвидации 20 возгораний за минувшие сутки. К счастью, пострадавших в результате происшествий не зафиксировано.
Наибольший ущерб от молний был нанесен садовому дому в СНТ «Авиатор» Емельяновского района. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. В результате пожара повреждены кровля, перекрытие и внутренние стены строения. На месте работали 10 пожарных с привлечением двух единиц спецтехники.
По той же причине — грозовым разрядам — произошло возгорание мусора в СНТ «Ветеран-13». Площадь задымления достигла 150 квадратных метров. Для ликвидации последствий привлекалась бригада из двух человек и одна единица техники.
Спасатели один раз выезжали на место дорожно-транспортного происшествия для оказания необходимой помощи.