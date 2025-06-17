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Боец Сергей Петрушин из Осинского района героически погиб в зоне СВО

Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Петрушин из Осинского района. Как сообщает мэр района Борис Хошхоев, прощание с бойцом состоится 17 июня в деревне Харай.

— Сергей Петрушин родился в деревне Заглик. Учился в Харайской школе, затем перевелся в Осинскую среднюю, окончил ее в 2000 году. Работал трактористом, — сообщает Борис Хошхоев.

«За ленточку» отправился в декабре 2024 года, подписав контракт. Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Евгений Таюрский из Усть-Кута погиб в зоне СВО, его проводят в последний путь 17 июня.