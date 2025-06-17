В одном из аварийных домов Омска обрушилась лестничная плита

«Дом по улице Энергетиков 29А признан аварийным! Но расселять жильцов не спешат! Вопрос к администрации и властям?! Чего ждете? 16 июня упала бетонная плита, когда мать с ребенком поднималась на 2-й этаж! Или только в случае трагедии приедет вся администрация положить цветы у обрушенного дома?!», — эмоционально вопрошает автор поста.