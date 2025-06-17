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В одном из аварийных домов Омска обрушилась лестничная плита

Происшествие случилось в момент, когда по лестнице поднималась мать с ребенком.

Источник: Соцсети

Вчера, 16 июня, в аварийном доме в Нефтяниках обрушилась плита лестничного пролета. Об этом сообщает жительница дома по улице Энергетиков 29а в телеграм-канале «ЧП Омск».

«Дом по улице Энергетиков 29А признан аварийным! Но расселять жильцов не спешат! Вопрос к администрации и властям?! Чего ждете? 16 июня упала бетонная плита, когда мать с ребенком поднималась на 2-й этаж! Или только в случае трагедии приедет вся администрация положить цветы у обрушенного дома?!», — эмоционально вопрошает автор поста.

В комментариях к новости жители пишут про безысходность ситуации: дом не включен в текущую программу по расселению, управляющей компании нет — никто не хочет связываться с таким проблемным жильем.

Напомним, мы ранее писали про тревожную ситуацию жилого помещения по адресу Энергетиков 29а. Трехэтажный дом 1959 года постройки был признан аварийным в декабре 2023 года. Расселить и снести дом предполагалось до 2031 года. Однако, в мае 2024 года, суд по иску прокуратуры обязал омскую мэрию незамедлительно расселить аварийную трехэтажку.