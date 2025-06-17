Продюсер Дзюник рассказал, знает ли Сердючка украинский язык

«Есть такое выражение: заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб прошибёт. Та же самая история происходит сейчас на Украине с этими так называемыми руководителями, которые пытаются искоренить русский язык. Ничего никогда у них не получится», — сказал Дзюник.