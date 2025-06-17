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Продюсер Дзюник рассказал, знает ли Сердючка украинский язык

Продюсер отметил, что с Данилко он переписывается на суржике.

Источник: Аргументы и факты

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник рассказал aif.ru, насколько хорошо украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) владеет украинским языком.

Как сообщалось, директора одного из отелей в Киевской области привлекли к административной ответственности за концерт Данилко на русском языке. Управляющему грозит штраф в размере до 425 гривен (чуть больше 10 долларов).

«Андрей хорошо знает украинский язык. Мы с ним дружим и даже переписываемся, так сказать, на своём определённом суржике, который понимает и он, и я прекрасно. Никаких проблем у Андрея с этим нет», — отметил Дзюник.

Продюсер при этом выразил уверенность, что те, кто пытается на Украине запретить русский язык, выполняют чье-то задание.

«Есть такое выражение: заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб прошибёт. Та же самая история происходит сейчас на Украине с этими так называемыми руководителями, которые пытаются искоренить русский язык. Ничего никогда у них не получится», — сказал Дзюник.

Ранее Дзюник объяснил aif.ru, почему Данилко продолжает выступать на Украине, исполняя песни на русском языке.