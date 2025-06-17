Продюсер Дзюник рассказал, знает ли Сердючка украинский язык

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник рассказал aif.ru, насколько хорошо украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) владеет украинским языком.
Как сообщалось, директора одного из отелей в Киевской области привлекли к административной ответственности за концерт Данилко на русском языке. Управляющему грозит штраф в размере до 425 гривен (чуть больше 10 долларов).
«Андрей хорошо знает украинский язык. Мы с ним дружим и даже переписываемся, так сказать, на своём определённом суржике, который понимает и он, и я прекрасно. Никаких проблем у Андрея с этим нет», — отметил Дзюник.
Продюсер при этом выразил уверенность, что те, кто пытается на Украине запретить русский язык, выполняют чье-то задание.
«Есть такое выражение: заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб прошибёт. Та же самая история происходит сейчас на Украине с этими так называемыми руководителями, которые пытаются искоренить русский язык. Ничего никогда у них не получится», — сказал Дзюник.
Ранее Дзюник объяснил aif.ru, почему Данилко продолжает выступать на Украине, исполняя песни на русском языке.