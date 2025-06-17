Мошенники придумали новое вредоносное приложение для кражи денег россиян

SuperCard представляет собой модифицированную версию известного вредоносного ПО NFCGate. По данным экспертов, впервые эта программа была применена весной для атак на клиентов европейских банков, а уже спустя несколько недель начала тестироваться в России. Первые попытки атак на российских пользователей были зафиксированы в мае.