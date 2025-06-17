Мошенники придумали новое вредоносное приложение для кражи денег россиян

Кибермошенники начали использовать новое вредоносное приложение под названием SuperCard для хищения денежных средств с банковских счетов россиян. Об этом сообщает компания F6, специализирующаяся на разработке решений в сфере кибербезопасности.
SuperCard представляет собой модифицированную версию известного вредоносного ПО NFCGate. По данным экспертов, впервые эта программа была применена весной для атак на клиентов европейских банков, а уже спустя несколько недель начала тестироваться в России. Первые попытки атак на российских пользователей были зафиксированы в мае.
Приложение работает за счёт перехвата данных, передаваемых через NFC-модуль устройства. Получив таким образом доступ к информации банковских карт, злоумышленники могут похищать средства со счетов жертв без их ведома.
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал aif.ru, насколько опасно мошенничество с генерацией чужих фотографий с помощью нейросети и есть ли возможность у пользователей защититься от подобных посягательств.