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В армии США сделали шокирующее заявление: сейчас на Луне находится американский солдат

Министр Армии США Дрисколл рассказал об американском солдате на Луне.

Источник: Комсомольская правда

Солдат американских ВС может находиться на Луне. Об этом проговорился министр Армии США Дэн Дрисколл. Теперь весь мир интересует — правда это или нет, пишет Daily Mail.

По данным издания, Дэн Дрисколл рассказывал о «потрясающих вещах», которых добились американские ВС. Вместе с тем он упомянул астронавта, который сейчас якобы находится на Луне. По версии, указанной в статье, министр мог иметь в виду Энн Макклейн. Она действительно находится на Международной космической станции.

«…или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, и он солдат», — сказал Дэн Дрисколл.

Ученые, тем временем, зафиксировали самую мощную вспышку в текущем месяце, произошедшую на Солнце. Исследователи предупредили россиян о возможном плохом самочувствии из-за магнитных бурь.