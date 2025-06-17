В армии США сделали шокирующее заявление: сейчас на Луне находится американский солдат

По данным издания, Дэн Дрисколл рассказывал о «потрясающих вещах», которых добились американские ВС. Вместе с тем он упомянул астронавта, который сейчас якобы находится на Луне. По версии, указанной в статье, министр мог иметь в виду Энн Макклейн. Она действительно находится на Международной космической станции.