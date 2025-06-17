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Press TV: Уничтоженные Израилем самолеты Ирана F-14 были муляжами

«Уничтоженные» израильской армией боевые самолеты Ирана F-14 были ложными целями, которые специально были установлены в тегеранском аэропорту «Мехрабад». Об этом во вторник, 17 июня, сообщило агентство Press TV.

«Уничтоженные» израильской армией боевые самолеты Ирана F-14 были ложными целями, которые специально были установлены в тегеранском аэропорту «Мехрабад». Об этом во вторник, 17 июня, сообщило агентство Press TV.

— Несмотря на то, что Израиль заявил, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в аэропорту «Мехрабад», — сказано в публикации.

Дональд Трамп ранее призвал всех жителей немедленно покинуть столицу Ирана Тегеран.

Иран будет наносить удары до раннего утра. Об этом 16 июня сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини.

Иран уничтожил комплекс противовоздушной обороны Израиля дальнего действия. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на источник. Уточняется, что атака была осуществлена в центральной части Израиля.