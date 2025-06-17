Стилист объяснила, сколько должно стоить хорошее выпускное платье

— Очень условный нижний ценовой порог для вечернего платья — 5000 рублей. Еще подскажу лайфхак: в сезон выпускных платья из вечерних коллекций стоят дорого. Это как со свадебными макияжами у визажистов: косметика та же, но за статус «свадебный» клиентам приходится переплачивать. Рекомендую рассмотреть наряды из старых коллекций, — подчеркнула стилист.