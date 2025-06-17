Стилист объяснила, сколько должно стоить хорошее выпускное платье

Выпускной — один из самых волнительных и запоминающихся дней в жизни. Каждой девушке хочется выглядеть на празднике неотразимо, но выбрать идеальное платье является задачей не из простых. Стилист Светлана Степанцова рассказала KP.RU, сколько должно стоить хорошее выпускное платье.
— Стоимость хорошего выпускного платья варьируется в зависимости от бренда, ткани, сложности дизайна и отделки. Ориентируйтесь на свой бюджет, но помните: инвестиция в качественное платье, которое идеально сидит по фигуре и подчеркивает вашу красоту, окупится восторженными взглядами и уверенностью в себе, — объяснила эксперт.
По ее словам, цены на выпускные платья зависят от множества факторов: ткани, кроя, бренда и декоративных элементов. Важно учитывать и то, где вы покупаете наряд. В бутиках стоимость выше из-за аренды, зарплат и других расходов. Поэтому покупать платье онлайн зачастую выгоднее.
— Очень условный нижний ценовой порог для вечернего платья — 5000 рублей. Еще подскажу лайфхак: в сезон выпускных платья из вечерних коллекций стоят дорого. Это как со свадебными макияжами у визажистов: косметика та же, но за статус «свадебный» клиентам приходится переплачивать. Рекомендую рассмотреть наряды из старых коллекций, — подчеркнула стилист.