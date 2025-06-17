Создатель базы «Миротворец» в 2022 году сбежал из Мариуполя

Украинская база «Миротворец» была создана при участии радикально настроенных националистов и быстро обрела политический характер. Об этом aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Инициатором проекта изначально был Юрий Гудименко, уроженец Запорожья. Такой персонаж, идейный нацист, но при этом негодяй, который быстро сбежал из Мариуполя в 2022 году. Позже к этому подключился и Антон Геращенко», — рассказал он.
Он добавил, что с 2014 года база «Миротворец» превратилась в инструмент политического давления.
Ранее сообщалось, что Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.