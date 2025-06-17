Создатель базы «Миротворец» в 2022 году сбежал из Мариуполя

«Инициатором проекта изначально был Юрий Гудименко, уроженец Запорожья. Такой персонаж, идейный нацист, но при этом негодяй, который быстро сбежал из Мариуполя в 2022 году. Позже к этому подключился и Антон Геращенко», — рассказал он.