Press TV: Израиль уничтожил муляжи иранских F-14 в аэропорту Мехрабад

Якобы уничтоженные в ходе израильской атаки иранские боевые самолеты F-14 оказались муляжами, которые были установлены в тегеранском аэропорту Мехрабад в качестве ложных целей. Об этом информирует агентство Press TV.
«Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту “Мехрабад”», — сказано в публикации.
Ранее в сети появились сделанные со спутника фото аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате израильских атак самолетами.
В то же время иранские СМИ представили снимки с обломками израильского истребителя F-35 американского производства, который сбили системами противовоздушной обороны (ПВО) вечером в пятницу, 13 июня.
Напомним, в пятницу 13 июня Израиль нанес ракетный удар по многочисленным целям в Иране. Исламское государство ответило пуском своих ракет. О том, как может развиваться конфликт и к чему он способен привести, читайте здесь на KP.RU.