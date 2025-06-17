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Билеты по 700 тысяч: Российские туристы не могут вылететь из ОАЭ из-за конфликта Израиля и Ирана

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном привела к авиационному коллапсу в регионе. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), около двух тысяч россиян не могут вылететь домой из Объединённых Арабских Эмиратов. Из-за закрытия воздушного пространства над исламской республикой отменяются рейсы, а стоимость билетов стремительно растёт.

Источник: Life.ru

Одна из туристок, Пелагея, сейчас находится в Дубае. В беседе с «Постньюс» она рассказала, что должна была вернуться в Россию рейсом авиакомпании Air Arabia. Но перевозчик внезапно приостановил полёты в РФ.

«Билеты на “Аэрофлот” на завтра остались только в “бизнес-класс”. Стоят они порядка 700 тысяч рублей. А на “Победу” на двоих выйдет почти 200 тысяч. Обычно они где-то 20 тысяч стоят», — рассказала девушка.

Ещё один россиянин, Илья из Шарджи, сообщил, что ситуация с билетами Air Arabia остаётся неопределённой. Возврат средств не гарантирован — всё зависит от решения самой авиакомпании. Туристы опасаются, что потраченные деньги могут не вернуться вовсе.

Всего в зоне риска оказались до 10 тысяч российских граждан, находящихся сейчас в Эмиратах. Основной причиной стали военные действия в регионе: закрытие воздушного пространства над Ираном после израильских обстрелов вынудило авиакомпании массово отменять и переносить рейсы.