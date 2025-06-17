Билеты по 700 тысяч: Российские туристы не могут вылететь из ОАЭ из-за конфликта Израиля и Ирана

«Билеты на “Аэрофлот” на завтра остались только в “бизнес-класс”. Стоят они порядка 700 тысяч рублей. А на “Победу” на двоих выйдет почти 200 тысяч. Обычно они где-то 20 тысяч стоят», — рассказала девушка.