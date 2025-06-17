По улицам города Усть-Илимска прогуливался медведь

Мишка попал в город из леса. Походил, посмотрел на многоэтажки в 10 микрорайоне, оценил. Походил и к автомобилям — интересовался техникой. Но местные жители интерес косолапого не особо оценили — снимали на телефон видео из укрытий, пообщаться никто не осмеливался (и хорошо). Тогда косолапый развил четвёртую медвежью скорость, пронёсся вдоль трассы и сам нашёл дорогу домой — в тайгу. А тайга — она вокруг Усть-Илимска.