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По улицам города Усть-Илимска прогуливался медведь

Медведя засняли очевидцы на улицах Усть-Илимска Иркутской области.

В России медведи по улицам ходят. И не поспоришь! Вечером 16 июня косолапого засняли очевидцы на улицах северного города Усть-Илимска в Иркутской области. Природоохранная прокуратура уже начала проверку.

Мишка попал в город из леса. Походил, посмотрел на многоэтажки в 10 микрорайоне, оценил. Походил и к автомобилям — интересовался техникой. Но местные жители интерес косолапого не особо оценили — снимали на телефон видео из укрытий, пообщаться никто не осмеливался (и хорошо). Тогда косолапый развил четвёртую медвежью скорость, пронёсся вдоль трассы и сам нашёл дорогу домой — в тайгу. А тайга — она вокруг Усть-Илимска.

Официальные органы отреагировали, как положено. Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой в связи с информацией о выходе медведя в город организована проверка исполнения законодательства об охране животного мира.